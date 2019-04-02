Mete Çağdaş Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız SİNOP belediye başkan adayı Mete Çağdaş oldu. Bağımsız adayı Mete Çağdaş, SİNOP belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? SİNOP belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan Bağımsız SİNOP belediye başkan adayı Mete Çağdaş ile ilgili seçim sonuçları ve SİNOP belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. Bağımsız SİNOP belediye başkan adayı Mete Çağdaş oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte SİNOP belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. SİNOP aday yarışı ve SİNOP seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

SİNOP Seçim Bilgileri

SİNOP belediyesi için toplam sandık sayısının 113 olduğu belirlendi.

SİNOP belediyesi için açılan sandık sayısının ise 112 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

SİNOP belediyesi için katılım oranının ise % 83,76 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

SİNOP toplam seçmen sayısının ise 36.386 olduğu belirlendi.

SİNOP belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 30.476 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

Bağımsız SİNOP Belediye Başkan Adayı Mete Çağdaş Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız SİNOP belediye başkan adayı olarak gösterilen Mete Çağdaş, SİNOP yarışında % 0,95 oranında aldığı oy ile 4'nci oldu. Mete Çağdaş toplamda 279 adet oy sayısına ulaştı.

Bağımsız SİNOP belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.