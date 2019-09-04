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Mete Gazoz ve Evren Çağıran Dünya Kupası Finalleri'nde

Okçulukta Dünya Kupası Finalleri'nde Türkiye'yi klasik yay erkeklerde Mete Gazoz ve makaralı yay erkeklerde Evren Çağıran temsil edecek.

04.09.2019 09:36 Mete Gazoz ve Evren Çağıran Dünya Kupası Finalleri'nde
Okçulukta Dünya Kupası Finalleri'nde Türkiye'yi klasik yay erkeklerde Mete Gazoz ve makaralı yay erkeklerde Evren Çağıran temsil edecek.
Dünya Kupası Finalleri, Rusya'nın başkenti Moskova'da 6-7 Eylül'de gerçekleştirilecek. Finallere Dünya Kupası serisinde ilk 8'de yer alan sporcular katılabiliyor. Kategorilerinde ilk 8 içinde yer alma başarısı gösteren Mete ve Evren, finallerde madalya mücadelesi verecek.
Evren Çağıran bireyselde Almanya'nın başkenti Berlin'deki seride altın madalya kazanmıştı.
Okçuluk kafilesi hazırlıklarını tamamlayarak Rusya'ya gitti.

Mete Gazoz, Türkiye, Evren, Spor

Kaynak: AA

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