Mete Kalkavan 3 yıl sonra Türk Telekom Stadyumu'nda düdük çalacak

Süper Lig'in ikinci haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray - Konyaspor maçında Mete Kalkavan görev yapacak. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Esat Sancaktar yapacak. Maçın dördüncü hakemi Kutluhan Bilgiç, VAR'ın başında da Mustafa Öğretmenoğlu olacak.

EN SON KONYA-GALATASARAY MAÇINI YÖNETMİŞTİ

Mete Kalkavan'ın görev aldığı 19 karşılaşmada Galatasaray, 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. FIFA kokartlı hakem, sarı-kırmızılıların en son 29 Nisan 2019'da deplasmanda Konyaspor karşı oynadığı maçı yönetti. Müsabaka başladığı gibi 0-0 eşitlikle sona ermişti.

Mete Kalkavan, düdük çaldığı maçlarda sarı-kırmızılı futbolculara 41 kez sarı, 1 kez de kırmızı kart gösterirken, rakip takımlara ise 41 sarı, 5 kırmızı çıkardı.

3 SENE SONRA TT STADI'NA GİDİYOR

İstanbul bölgesi hakemi, aynı zamanda yaklaşık 3 yıl sonra Galatasaray'ın bir iç saha karşılaşmasında düdük çalacak. Kalkavan, Türk Telekom Stadyumu'nda en son 8 Mayıs 2016 tarihinde Beşiktaş derbisinde düdük çalmıştı. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 1-0 kaybetmişti.