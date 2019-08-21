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Mete Kalkavan 3 yıl sonra Türk Telekom Stadyumu'nda düdük çalacak

Galatasaray'ın Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmayı FIFA kokartlı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan bu maçla birlikte 8 Mayıs 2016 tarihindeki Beşiktaş derbisinden sonra ilk kez Türk Telekom Stadyumu'nda görev alacak.

21.08.2019 13:17
Mete Kalkavan 3 yıl sonra Türk Telekom Stadyumu'nda düdük çalacak

Süper Lig'in ikinci haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray - Konyaspor maçında Mete Kalkavan görev yapacak. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Esat Sancaktar yapacak. Maçın dördüncü hakemi Kutluhan Bilgiç, VAR'ın başında da Mustafa Öğretmenoğlu olacak.

EN SON KONYA-GALATASARAY MAÇINI YÖNETMİŞTİ

Mete Kalkavan'ın görev aldığı 19 karşılaşmada Galatasaray, 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. FIFA kokartlı hakem, sarı-kırmızılıların en son 29 Nisan 2019'da deplasmanda Konyaspor karşı oynadığı maçı yönetti. Müsabaka başladığı gibi 0-0 eşitlikle sona ermişti.

Mete Kalkavan, düdük çaldığı maçlarda sarı-kırmızılı futbolculara 41 kez sarı, 1 kez de kırmızı kart gösterirken, rakip takımlara ise 41 sarı, 5 kırmızı çıkardı.

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İstanbul bölgesi hakemi, aynı zamanda yaklaşık 3 yıl sonra Galatasaray'ın bir iç saha karşılaşmasında düdük çalacak. Kalkavan, Türk Telekom Stadyumu'nda en son 8 Mayıs 2016 tarihinde Beşiktaş derbisinde düdük çalmıştı. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 1-0 kaybetmişti.

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Mete Kalkavan 3 yıl sonra Türk Telekom Stadyumu'nda düdük çalacak

Türk Telekom Stadyumu, Mete Kalkavan, Galatasaray, Konyaspor, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR (5)
AYHAN: mustafa cengiz ayarlar gerçi sorun olmaz bu işler
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ANTİ CİMOŞ: Bu hakemde gs li
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KIZGIN ADAM: Lan yürü git o yüzden mi 19 maçta 10 galibiyet 6 beraberlik 3 mağlubiyet aldık sizin gibi Ali palabıyık ımız yok
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1 0
BJK: FENEVİ ŞAMPİYON YAPMAK İÇİN Mİ ?????
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DOWNLOAD: Aynen öyle venevbahçe için Nihat Özdemir her şeyini satar
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