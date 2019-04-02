Mete Özdemir Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde İyi Parti Ardahan belediye başkan adayı Mete Özdemir oldu. İyi Parti adayı Mete Özdemir, Ardahan belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Ardahan belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan İyi Parti Ardahan belediye başkan adayı Mete Özdemir ile ilgili seçim sonuçları ve Ardahan belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. İyi Parti Ardahan belediye başkan adayı Mete Özdemir oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Ardahan belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Ardahan aday yarışı ve Ardahan seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Ardahan Seçim Bilgileri

Ardahan belediyesi için toplam sandık sayısının 45 olduğu belirlendi.

Ardahan belediyesi için açılan sandık sayısının ise 44 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Ardahan belediyesi için katılım oranının ise % 81,43 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Ardahan toplam seçmen sayısının ise 13.454 olduğu belirlendi.

Ardahan belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 10.955 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

İyi Parti Ardahan Belediye Başkan Adayı Mete Özdemir Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde İyi Parti Ardahan belediye başkan adayı olarak gösterilen Mete Özdemir, Ardahan yarışında % 4,82 oranında aldığı oy ile 3'nci oldu. Millet İttifakı ittifakı adayı Mete Özdemir toplamda 503 adet oy sayısına ulaştı.

Mete Özdemir Kimdir?

Mete Özdemir, 1964 yılında Ardahan'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Ardahan'da tamamladı.1986 yılında Trabzon KTU. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi'nden Harita Mühendisi olarak mezun oldu. Aynı yıl DSİ Karakaya Barajı ve HES Diyarbakır Bölge Müdürlüğü'nde göreve başladı. Özdemir, evli iki çocuk babası.

İyi Parti Ardahan belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.