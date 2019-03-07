Mete Projesi'nde Başarılı Olan 314 Polise Ödülleri Verildi

Kaynak: DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görev yapan 42 bin personel içerisinde, başarı gösteren amir ve polisler Mobil Emniyet Teknolojileri (METE) projesiyle belirlendi. Çeşitli ilçelerde görev yapan 314 başarılı amir ve polisi temsilen 25 kişi törende İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'dan ödül aldı.Zeytinburnu'nda bulunan Polis Eğitim ve Kongre Merkezi (PEKOM)'da düzenlenen Mete Projesi 6. dönemde başarılı olan polislere ödül töreni düzenlendi. Ödül törenine İlçe Emniyet Müdürleri ve yardımcıları, Şube Müdürleri ile 122 karakol amiri yanı sıra ödül alanları temsilen bulunan 25 kişi katıldı. Ödül alan polislere yarım ve çeyrek altın hediye edildi.YILIN İLK 2 AYINDA, GEÇEN YIL YAKALANAN UYUŞTURUCUNUN YARISI ELE GEÇİRİLDİİstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan yaptığı konuşmada ülkemizin ve dünyanın en önemli sorunlarının başında uyuşturucu olduğunu belirterek, "Uyuşturucuyla mücadele kapsamında 2018 yılında 9 ton 155 kilo madde ele geçirdik. 2018 yılı ve 2017 yıllarında yakalanan şüpheli sayısında yapılan değerlendirmede yüzde 39'luk bir artış sağladık. 2019 yılı Ocak ve Şubat aylarında yaptığımız operasyonlarda 4 buçuk ton uyuşturucu madde yakaladık. Bu geçtiğimiz yıl yakalanan uyuşturucu miktarının yarısı nispetinde uyuşturucu yakalaması yaptık" dedi.BAŞARILI POLİSLERİ SİSTEM TEK TEK TESPİT EDİYOREmniyet Müdürü Çalışkan, Mobil Emniyet Teknolojileri (METE) projesiyle ilgili olarak, "Yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz, merkezine denetimi alan performans ölçüm projesidir. Bu projeyle teşkilatımızda bu zamana kadar görülmemiş bir nesnel performans ölçümü gerçekleştirildi. Sahada oluşan bütün eksikliklerin ve bütün bürokratik engelleri ortadan kaldırmak suretiyle en kısa sürede aksaklıkların giderilmesi imkanı sağlanmıştır. Yapılan faaliyetlerle ilgili sistem üzerinden alınan anlık rapor, analiz ve istatistikler sayesinde personelimize İstanbul'un huzur ve güvenliği için ihtiyaç olarak görülen alanlarda daha yoğun çalışmaya sevk etme imkanı elde edildi. Geçtiğimiz yıl ilk defa düzenlenen Teknoloji Kaptanları ödüllerinde birinci seçilen METE projesiyle geçtiğimiz yıllara göre, 11 kat daha fazla denetim kayıt altına alınarak, personelimizin çalışmalarını ve gayretini kimseye ihtiyaç duymadan gösterme imkanı sağlandı" diye konuştu.2016 YILINDAKİ 10 BİN DENETİM, METE PROJESİYLE 150 BİNE YÜKSELDİÇalışkan, 2018 yılında 118 binin üzerinde denetim yapıldığını ifade ederek, "2016 yılında yapılan bütün denetim sayımız 10 bin civarındaydı. Bu sayıya günümüzde 150 binin üzerine çıkarttık. Bunu mümkün olduğu kadar personelimizi rahatsız etmeden yaptık. Amacımız personelin eksiği ve yanlışını yakalamak değil, eksik ve problem varsa bu hepimizin sorunu bunu tamamlamak için yaptık. Denetlemeye giden personelimiz bir eksiklik tespit ettiği zaman bu eksikliği ilgili birimler anında görerek en kısa sürede giderilmesi için çalışma başlatılıyor. Bu büyük oranda otokontrolü gösteriyor ve eksiklikler kısa sürede gideriliyor. 6. dönem ödül kazananları tek tek tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.Görüntü Dökümü--------------Mustafa Çalışkan'ın konuşması-Katılanlardan görüntü-Ödül alanlardan görüntü-Genel ve detay görüntüler - İstanbul