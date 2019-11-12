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Mete Yarar Biga'ya geliyor

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Biga Belediyesi tarafından düzenlenecek olan konferansa katılmak üzere 15 Kasım Cuma günü Biga'ya geliyor.

12.11.2019 10:32 | Son Güncelleme: 12.11.2019 10:37Mete Yarar Biga'ya geliyor
Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Belediyesi tarafından düzenlenecek olan konferansa katılmak üzere 15 Kasım Cuma günü Biga'ya geliyor.

Basın yayın organlarında yaptığı açıklamalar, yazdığı köşe yazıları ve verdiği konferanslarıyla güvenlik ve terörle mücadele ile birlikte Türkiye'nin bölgesinde kurulan oyunları nasıl bozduğunu anlatan Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, "Barış Pınarı Harekatı ve Yeniden Çizilen Sınırlar" adlı konferansıyla Bigalılarla buluşacak.

Mete Yarar, 15 Kasım Cuma günü saat 20.00'de Atatürk Kültür Merkezinde düzenleneceği konferansta, Türkiye'nin güney sınırındaki terör tehdidini, oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun nasıl yok edildiğini, bölgeye barış ve huzurun getirilmesiyle nelerin değiştiğini, güvenli bölgenin ne olduğunu ve operasyonun bilinmeyen yönlerini Bigalılarla paylaşacak.

Bigalı hemşehrilerini konferansa davet eden Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, "Suriye'nin kuzeyinde başlattığımız Barış Pınarı Harekatı'nda günlerce Mehmetçiğimizin yanında olup onlara destek verdik ve dua ettik. Hem Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin sahada hem de devletimizin masada yürüttüğü diplomatik başarısıyla kısa sürede olumlu sonuçlar alındı. Sahada da masada da kazanan ülkemiz oldu. Operasyon başladığında ülkemize yapılan saldırılar bu operasyonun ne kadar gerekli olduğunu da gözler önüne serdi. Bölgemizde kurulmaya çalışılan terör yapılanmasının nasıl bozulduğunu, bölgemizde neler yaşandığını, askeri ve diplomatik başarımızı Mete Yarar'dan dinleyeceğiz. Tüm halkımızı bu özel programa davet ediyorum" diye konuştu.

Öte yandan Mete Yarar, 24 Mart 2017'de Biga'da verdiği "15 Temmuz Süreci ve Darbenin Kayıp Saatleri" konferansıyla da büyük ilgi toplamış ve programa yoğun katılım olmuştu. - ÇANAKKALE

Biga, Güncel

Kaynak: İHA

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