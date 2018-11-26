Mete Yarar'dan Yeni Roman: 'Oyunun Sonu'

Mete Yarar'ın 'Oyunun Sonu' adlı yeni romanı, Destek Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı. Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, 'Son Gün' ve 'Büyük İhanet' ile başladığı roman serisinin son kitabı 'Oyunun Sonu'nu da çıkardı. Son Gün'de İncirlik
Üssü ile ilgili bir öngörünün kurgusal hikayesi, Büyük İhanet'te 15 Temmuz'a gelinen süreci işleyen Yarar; Oyunun Sonu'nda 2020'ye giden süreçte yaşadıklarımızı ve olası yaşanacakları bir edebiyatçı duygusallığı ve bir asker gerçekliğiyle birleştirip okuyucuya aktarmış. Kitapta Fırat Kalkanı harekatının hazırlık süreci, Musul
'da DEAŞ'ın elindeki rehinelerimizle ilgili hangi kurtarma faaliyetlerinin hazırlandığını, Zeytin
Dalı Harekatı'nda PYD'nin nasıl hareket edemez hale getirildiğini, Afrin
kent merkezinin bir günde nasıl alındığını, kurgu karakterlerle anlatılan o kahramanların neler yaşadıkları, hissettiklerini, okuyacaksınız. Kitabın sürprizi ise final bölümünde, "Ne yaşanacaksa 2020 yılında Doğu Akdeniz
'de yaşanacak" diyen Yarar, Akdeniz'de yaşanan bir kurguyla kitabın ve serinin finalini yapıyor.
(İHA)
İncirlik
26 Kasım 2018 Pazartesi 12:21