Güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünce "Çınaraltı Gençlik Söyleşileri Programı" kapsamında Çorum
Devlet Tiyatro Salonu'nda düzenlenen "Oyun Bozan Türkiye
" konferansı için kente gelen Yarar, etkinlikten önce AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemine ilişkin fotoğrafları arasından seçilen ve oylamaya sunulan fotoğraflar hakkında bilgi alan Yarar, fotoğrafları inceleyerek 3 kategoride oy verdi.
Yarar, tercihini haber kategorisinde Özkan Bilgin
'in "Mehmetçik'ten İlk İftar", yaşam kategorisinde Burak Milli'nin "Dolunay ve Yerli İHA", spor kategorisinde de Abdulhamid Hoşbaş'ın "Ramil Altına Koştu" fotoğraflarından yana kullandı.
Yarar, fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu belirterek, AA muhabirlerini tebrik etti.
"Anadolu Ajansı son yıllarda Türkiye'de başarılı bulduğum en önemli kuruluşlardan biri" diyen Yarar, şunları kaydetti:
"Özellikle Afrin
Harekatı sırasında Türk Silahlı Kuvvetlerinin belki gözü, kulağı, her şeyi oldu ve bütün propagandaları bozabilecek kadar büyük refleks verdi. Ben devletin refleksini çok önemserim. Refleksini gösterebileceği şeylerden biri de böyle ajanslardır. Anında yapmış olduğu haberlerle gerçeğe ulaşma yolunda AA, çok büyük mesafe kaydetti. Bilgi kirliliği yayılmadan önleyebilecek kadar doğru haberler verebildi. Ben bu hizmetler için genel müdürden muhabirine kadar herkese teşekkür ediyorum. Kurumun başarılarının devamını diliyorum."
Oyun Bozan,Türkiye
08 Aralık 2018 Cumartesi 13:23