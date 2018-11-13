Metehan Başar'ın Yeni Hedefi Olimpiyat Şampiyonluğu

İBRAHİM YOZOĞLU - Macaristan
'da düzenlenen 2018 Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 87 kiloda altın madalya kazanan milli sporcu Metehan Başar, 2020 Tokyo
Olimpiyatları'nda da Türk bayrağını göndere çektirmeyi hedefliyor.
Metehan Başar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son iki Dünya Şampiyonası'nda İstiklal Marşı'nı okutmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.
Güreşe babasının tavsiyesiyle 13 yaşında başladığını anlatan milli sporcu, "Kendisi güreşi çok seviyor. Amcam Hakkı Başar'ı da güreşe başlatan kendisi. Amcam da eski olimpiyat ikincisi, Avrupa
ve dünya şampiyonu. Ben de babamın isteğiyle amcamı da örnek alarak bu spora başladım." diye konuştu.
Metehan Başar, güreşte bu kadar başarılı olabileceğini hayal etmediğini dile getirerek, şunları kaydetti:
"Milli takıma girdikten sonra, özellikle büyükler kamplarına başladıktan sonra bu hayali biraz daha genişlettim. Orada şampiyonlarla çalıştıkça, onların hayatlarını ve çalışmalarını görerek bu günlere geldim. Bu zamana kadar büyüklerde 2015 Avrupa Oyunları'nda üçüncü oldum. Geçen yıl Avrupa Şampiyonası'nda ikinci oldum, Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandım. Bu yıl Akdeniz
Oyunları ve Dünya Şampiyonası'nda da şampiyonluğa ulaştım. Yıldızlar ve gençler kategorilerinde de madalyalarım var ama bizim için önemli olan her zaman büyükler kategorisi. Çünkü tarih, büyükleri yazıyor. En üst basamakta şampiyon olmak gerekiyor. Ben de güreş hayatımda bu zamana kadar en iyi derecelerimi büyükler kategorisinde aldım."
Güreşin insan bedenini ve psikolojisini yoran bir spor dalı olduğunu kaydeden Metehan Başar, başarının, sporcunun bedenen en iyi şekilde çalışıp psikolojisini de en iyi şekilde hazırlayarak elde edildiğini aktardı. Genç
sporculara tavsiyelerde de bulunan 27 yaşındaki güreşçi, "Çok özverili olmaları gerekiyor. Bu işe çok zaman ayırmaları gerekiyor. Böyle yaparlarsa başarı da kendiliğinden gelecektir. Yeter ki gençlerimiz sabretsin, sonuca bir şekilde ulaşabileceklerdir." ifadelerini kullandı.
Hedef 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya
Metehan Başar, Macaristan'daki Dünya Şampiyonası öncesi yoğun bir çalışma ve kamp süreci geçirdiğini anlatarak, şöyle devam etti:
"Geçen yıl da Dünya Şampiyonası'nı güzel bir neticeyle sonuçlandırmış, birinci olmuştum. Bu yılki şampiyonaya da aslında hem onun öz güveni hem de biraz stresiyle gittim. Şampiyonaya en iyi şekilde hazırlanıp tekrar altın madalyayı ülkeme getirdim. Güreş, her zaman İstiklal Marşı'mızı, bayrağımızı en üste taşıdı. Ben de bunun arzusuyla mindere çıktım. Finalde kalan tek bendim, başka finalde kalan yoktu. Bu nedenle finale daha istekli başlayınca altın madalyayı aldık."
Dünya Şampiyonası'ndan sonra olimpiyat sürecine girdiği için çalışmalarına hemen başladığını dile getiren milli güreşçi, "En büyük hedefim, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya almak. Gelecek yılki Dünya Şampiyonası, olimpiyatlar için önemli. Orada olimpiyatlar için vize alınmaya başlanıyor. Ben de önce Avrupa Şampiyonası'nda, sonra da Dünya Şampiyonası'nda altın madalya alarak olimpiyatlara en iyi şekilde katılmak istiyorum." diye konuştu.
Metehan Başar, bundan sonraki süreçte daha önce olduğu gibi rakiplerini analiz ederek çalışmalarını sürdüreceğini belirterek, başarıya ulaşacağına inandığını sözlerine ekledi.