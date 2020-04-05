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Meteksan Savunma'dan Kovid-19'a karşı "dayanışma" mesajı

Meteksan Savunma Genel Müdürü Selçuk Kerem Alparslan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede devletin birlik ve dayanışma çağrılarına destek verdiklerini bildirdi.

05.04.2020 12:20 | Son Güncelleme: 05.04.2020 12:20
Meteksan Savunma'dan Kovid-19'a karşı
Meteksan Savunma Genel Müdürü Selçuk Kerem Alparslan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede devletin birlik ve dayanışma çağrılarına destek verdiklerini bildirdi.
Alparslan, yaptığı yazılı açıklamada, virüs salgını yüzünden içinde bulunulan süreçte, çalışanları işten çıkarma, ücretsiz izne gönderme gibi seçenekleri hiçbir şekilde düşünmediklerini vurguladı.
Çalışanların, ailelerinin ve toplumun sağlığına öncelik vererek, alınan tüm tedbirlerle çalışmayı sürdürdüklerini belirten Alparslan, büyük özveri gösteren tüm Meteksan Savunma çalışanlarına ve ailelerine teşekkür etti. Alparslan, "Çalışanlarımızla dayanışma içerisinde, izin, evden ve dönüşümlü çalışma gibi sosyal mesafeyi artıracak yöntemleri uygularken, işimize bağlılığımızı ve üretkenliğimizi azami ölçüde devam ettirmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.
"2020'nin ikinci yarısında tempomuz artacak"
Hem dünyada hem de Türkiye'de yaşanan gelişmelerin, bu yılın beklenenden daha zorlu geçeceğine işaret ettiğini aktaran Alparslan, şunları kaydetti:
"Belirlediğimiz hedeflere ulaşmak için, yılın ikinci yarısında daha yoğun bir tempo ile çalışmamız gerekecek. Kovid-19 salgını, şu an için hepimizin en öncelikli kaygısı ancak askerimiz sınırda, sınır ötesinde vatanımızı korumak için nöbetteyken, işimizi bırakmamız mümkün değil. Devletimizden aksi bir bildirim gelmediği müddetçe işimizin başındayız. Gerekirse tüm ek külfetlere katlanarak çalışanlarımızın ve ailelerinin sağlığını gözetmeyi bir sorumluluk olarak görüyoruz. Ülke olarak bilinçle ve toplumsal duyarlılıkla bu zor günleri yeneceğimize inançlıyım."
Alparslan, tedarikçilerini ve çözüm ortaklarını da düşündüklerine değinerek, "Bize malzeme, hizmet ve çözümler sağlayan paydaşlarımızın da ekonomik bir sarsıntı yaşamadan kendi personeline güvence verebilmelerini arzu ederiz. Kendi alacaklarımızın tahsilatında sıkışsak bile tedarikçilerimize ödemelerimizi yapmaya büyük gayret gösteriyoruz." ifadesini kullandı.
Sürecin tüm sektörü zorlayacağına dikkati çeken Alparslan, "Hem ülke hem de savunma sanayisi olarak Milli Savunma Bakanlığımız ve Savunma Sanayii Başkanlığımızın da destekleri ile bu zor günleri yeneceğimize ve en az zararla atlatacağımıza yürekten inanıyorum. Devletimizin birlik ve dayanışma çağrılarına biz de katılıyor, bu sıkıntılı dönemi geride bırakmak için elimizden gelen tüm desteği vermeye çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: Meteksan Savunma, Selçuk, Ekonomi
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