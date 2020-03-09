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Meteoroloji, 4 il için sağanak yağış uyarısında bulundu

Meteoroloji, merakla beklenen yeni haftanın hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan son değerlendirmeye göre, salı günü İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir ve Antalya'da sağanak yağış etkili olacak.

09.03.2020 00:02 | Son Güncelleme: 09.03.2020 00:10

Yeni haftanın ilk günlerinde batı bölgelerinden gelen yağışlı hava sistemi kendini gösterecek. Salı günü İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir, Antalya 'da sağanak yağış etkili olacak. İşte Meteoroloji tarafından yayımlanan 9 - 13 Mart hava durumu tahmin raporu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, yarın ülkenin iç ve batı kesimlerinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Kıyı Ege, Çanakkale, Denizli, Burdur, Antalya çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarında yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor.

GÜNEŞ YÜZÜNÜ GÖSTERECEK

Salı günü ise yağış Marmara ve Ege'nin tamamıyla, İç Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz'in batısında kendini gösterecek. Yağışla beraber sıcaklıklarda da 6-7 derecelik düşüş olacak. Doğu Anadolu ve Güneydoğu genelinde güneş bolca görülüyor. Güneşli hava salı günü de etkisini gösterecek. Çarşamba ise Kars-Erzurum-Ardahan dolaylarında bulutlar biraz artacak.

Meteoroloji, 4 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Etiketler : İstanbul, Antalya, Güncel
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