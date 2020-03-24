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Meteoroloji, 4 il için toz taşınımı uyarısında bulundu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Hatay, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevrelerinde etkili olması beklendiğini açıkladı. Hava kalitesi ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

24.03.2020 23:56 | Son Güncelleme: 24.03.2020 23:56
Meteoroloji, 4 il için toz taşınımı uyarısında bulundu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, Hatay , Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevrelerinde toz taşınımı beklendiği açıklandı. Hava kalitesi ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması yönünde de uyarılar yapıldı.

METEOROLOJİ'DEN TOZ TAŞINIMI UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin güneydoğu kesimlerinde görülecek toz taşınımı hadisesinin, bugün (24.03.2020 Salı) akşam ve gece saatlerinde Hatay, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevrelerinde etkili olması beklendiğinden hava kalitesi ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

HAVA DURUMU DEĞERLENDİRMELERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Konya ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Trakya'da ise kuvvetli(30-60km/sa) esmesi bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA: Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EGE: Parçalı ve çok bulutlu, Kuzey Ege ile zamanla bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimleri hafif sağanak; Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir, Ankara ve Konya çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, Düzce, Zonguldak, Karabük ve Bolu çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Malatya, Elazığ, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Şırnak çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLERDE HAVA: Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

TOZ TAŞINIMI NEDİR?

Toz taşınımı, Dünya ekosistemi için büyük önem taşımaktadır. Türkiye ve çevresindeki çöl (Sahra, Arabistan gibi) ve yarı-kurak alanlardan kalkan toz aerosollerin taşınması, iklim, kara ve deniz ekosistemleri ile insan faaliyetleri ve sağlığı açısından büyük öneme sahiptir.

Toz taşınımının temel nedeni, kuraklık ve çölleşme olarak belirtilmektedir. Dünyadaki başlıca toz kaynak alanları Afrika (Sahra çölü), Asya (Gobi ve Taklamakan), Arabistan Yarımadası, Güney Amerika ile Avustralya'da bulunan çöllerdir. Çöllerden kalkan tozlar, atmosferin üst tabakalarına yükselerek uzun mesafeler kat etmektedir.

Göreceli olarak daha büyük olan toz parçacıkları, kaynak alanlarının yakınlarında çökerken, küçük olanlar ise binlerce kilometre yol kat edebilmektedir.

Solunum yolu ve kalp rahatsızlığı bulunanlar ile yaşlı ve çocukların bu olaylardan en fazla etkilendiği bilinmektedir. Afrika'da yapılan çalışmalar, çocuklarda görülen menenjit vakaları ile toz fırtınaları arasında önemi bir bağ olduğunu göstermiştir.

Toz fırtınaları, hava ve deniz ulaşımını da olumsuz yönde etkilemektedir. Toz kaynak alanlarına yakın bölgelerde, fırtınaların yaşandığı dönemlerde havaalanları kapatılmakta, karayolu ulaşımında ise büyük sorunlar yaşanmaktadır.

Türkiye, Orta Doğu ve Afrika kaynaklı çöl tozlarından etkilenmektedir. Ülkemize olan toz taşınımı, Basra alçak basınç merkezinin daha etkili olduğu İlkbahar, Sonbahar ve Yaz aylarında daha yoğun gerçekleşmektedir.

Etiketler : Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Hatay, Güncel

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