Meteoroloji, Ankara ve İstanbul'a kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu

Meteoroloji'den birçok ile kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. Ayrıca hava sıcaklığının yağış alan yerlerde 4 ila 8 derece azalacağı belirtildi. Batı Akdeniz'de Cuma sabah saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor.

SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Batı Akdeniz, İstanbul, Ankara, Eskişehir, Konya, Bolu ve Karabük çevreleri ile Mersin'in kuzey ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Aydın'ın batısı (Söke, Kuşadası, Didim), Muğla il geneli, Antalya'nın batı kıyı ilçelerinde ( Kaş, Kale, Finike, Kumluca ve Kemer) kuvvetli, Muğla'nın Marmaris, Ula, Köyceğiz ve Datça ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Orta Karadeniz'de yer yer pus ve sis bekleniyor.

BATI AKDENİZ'DE FIRTINA

Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğu, Antalya Körfezi'nde kuzeybatı yönlerden esen rüzgarın; yarın (Cuma) sabah saatlerinde doğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden etkisini artırarak 5 ila 7 kuvvetinde fırtınamsı rüzgar şeklinde eseceği, kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış ile birlikte yer yer 8 kuvvetinde (75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve batısı ile İstanbul çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 19°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 18°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 22°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli