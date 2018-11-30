30 Kasım 2018 Cuma 16:24



30 Kasım 2018 Cuma 16:24

Meteoroloji Antalya Bölge Müdürü Davut Öztürk: "Antalya'da önce güneş açacak sonra yeniden yağmur gelecek"Meteorolojiden bir iyi bir kötü haberBodrum'a metrekareye 48 saatte 97 kilogram yağış düştüANTALYA - Meteoroloji Antalya Bölge Müdürü Davut Öztürk, Antalya'da 3 gündür devam eden yağmurlu havanın bugün ili terk edeceğini ifade etti. Öztürk, hafta sonu kendisini gösterecek olan güneşin ardından pazartesi günü yeniden yağmurlu havanın etkisine girileceğini belirtti. Antalya'da 3 gündür etkili olan sağanak yağış birçok ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Manavgat ilçesinde bazı mahallelerde etkili olan sağanak yağış köprüleri yıkarken tarım alanlarına da zarar verdi. Antalya'da bugün havanın parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise güney ve doğudan, akşam saatlerinden itibaren kuzey yönlerden orta, yağış anında yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor. Öte yandan Antalya'da çarşamba gününden bu yana etkili olan sağanak yağışta metrekareye en fazla yağmur İbradı ilçesine düştü. İlçelere düşen yağmur miktarı şu şekilde oldu; İbradı 335 kilogram, Manavgat 287 kilogram, Serik 127 kilogram, Akseki 122 kilogram, Alanya 93 kilogram, Antalya merkez 34 kilogram."Güneşin kendisini göstermesini bekliyoruz"Şiddetli yağmurun hayatı olumsuz etkilediği Muğla'da ise metrekareye 89 kilogram yağış düştü. Muğla'nın ilçelerine düşen yağış miktarı ise şöyle oldu; Ortaca 127 kilogram, Bodrum 97 kilogram, Marmaris 88 kilogram, Köyceğiz 103 kilogram, Ula 85 kilogram, Fethiye 80 kilogram.Meteoroloji Antalya Bölge Müdürü Davut Öztürk, Antalya'da 3 gündür devam eden yağmurlu havanın bugün ili terk edeceğini ifade ederek, hafta sonu kendisini gösterecek olan güneşin ardından Pazartesi yeniden yağmurlu havanın etkisine girileceğini belirtti. Öztürk İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün yağmur aralıklar ile devam edecek. Cumartesi ve Pazar günleri yağmur beklenmiyor. Güneşin kendisini göstermesini bekliyoruz. Hava sıcaklıkları ise 3-4 derece artacak. Pazartesi günü Orta Akdeniz üzerinden yeniden bir yağmurlu havanın etkisine gireceğiz. O da Çarşamba gününe kadar etkili olacak" dedi.(EG-SÇ-MK-Y)