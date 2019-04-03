Meteoroloji Birçok Bölgeyi Uyardı! Şiddetli Yağışlar Geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde yarın hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

BİRÇOK BÖLGEDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Batı Akdeniz, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Aydın, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Eskişehir ve Ankara'nın batı çevrelerinin yağışlı geçeceği öngörülüyor.

KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR BEKLENİYOR

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege kıyıları, Batı Akdeniz'in kıyı kesimleriyle Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.