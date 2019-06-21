Meteoroloji birçok ili uyardı! Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülke genelinin yarın akşama kadar parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege , Batı Akdeniz 'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz , İç Anadolu , Batı Karadeniz 'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne , Bilecik , Kastamonu , Sinop , Gaziantep , Kilis ve Malatya 'nın kuzey ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

VATANDAŞLARI OLUMSUZLUKLARA KARŞI UYARDI

Yağışların, Konya , Karaman , Niğde , Aksaray , Nevşehir , Kırşehir ve Kırıkkale 'nin güneyi ile Kayseri 'nin batısında yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını , yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Ülke genelinde hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.