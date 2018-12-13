Meteoroloji Bölge Müdürü Ceylan'dan Vali Pehlivan'a Ziyaret

Meteoroloji Trabzon
Bölge Müdürü Abdullah Ceylan
Vali Ali Hamza Pehlivan
'ı ziyaret etti.
Kurum faaliyetleri ve kurumun kış mevsimine yönelik hava tahminleri hakkında Bölge Müdürü Ceylan'dan bilgiler alan Vali Pehlivan, ilimizde yürütülen ölçüm çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Vali Pehlivan ziyaretleri dolayısıyla Bölge Müdürü Ceylan ile beraberindeki heyete teşekkür ederek çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diledi.
Ziyarette Meteoroloji Trabzon Bölge Müdür Yardımcısı Şükrü Alıcıoğlu ile Meteoroloji Bayburt
İl Müdürü Ömer Erdoğan
da yer aldı.
KHGB Encümen Toplantısı Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında gerçekleştirildi Bayburt Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği
(KHGB) Encümen Toplantısı Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında gerçekleştirildi.
Toplantıya Encümen Üyeleri İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi
, İl Genel Meclis Üyesi Yaşar
Bilgeoğlu, Koçbayır Köyü Muhtarı Yaşar Kurt
ve Aşağı Kışlak
Köyü Muhtarı Musa Tosun ile Birlik Müdürü Erkan Karakoyun katıldı.
2018 yılı yatırım ve çalışmalarının değerlendirildiği toplantıda Köylerin Alt Yapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi kapsamında yıl içinde hayata geçirilen yatırımlar ile gelecek yılın yatırım önceliklerine ilişkin değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunuldu. - BAYBURT
13 Aralık 2018 Perşembe 11:29