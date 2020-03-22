Meteoroloji’den 10 il için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den elde edilen son verilere göre, bu geceden itibaren Marmara ve Ege Bölgesi'nde sağanak yağış etkili olacak. Pazartesi gününe yağmurla uyanacak İstanbul 'da yağışların iki gün sürmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; akşam saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile gece saatlerinden itibaren İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli , Balıkesir, Bursa, Bilecik, Uşak ve Kütahya çevrelerinin hafif sağanak yağış uyarısında bulundu.

İSTANBUL HAVA DURUMU

Akşam doğru güneyli rüzgarların etkisi ile Ege'de bulutlanma artacak. Pazartesi günü ise Ege ve Marmara Bölgesin'de sağanak yağış görülecek.

Özellikle İstanbul'da etkili olacak yağışların yarın gece saatlerinde başlayarak çarşamba gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

Bazı illerimizde beklenen hava tahmini ise şu şekilde:

Edirne: Parçalı zamanla çok bulutlu,akşam saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı, 21

İstanbul: Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı, 16

Kocaeli: Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı, 19

Denizli: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve cok bulutlu, 20

İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve cok bulutlu, 20

Adana: Az bulutlu ve açık, 21

Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve cok bulutlu, 18

Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve cok bulutlu, 16

Eskişehir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve cok bulutlu, 18

Bolu: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve cok bulutlu, 16

Düzce: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve cok bulutlu, 20

Kastamonu: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve cok bulutlu, 18

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, 15

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, 13

Malatya: Parçalı ve az bulutlu, 14

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu, 16

Gaziantep: Parçalı ve az bulutlu, 16