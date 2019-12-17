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Meteoroloji'den 14 il için sis uyarısı: 3 gün boyunca etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14 il için, 20 Aralık Cuma gününe kadar sis uyarısında bulundu. Yoğun sis nedeniyle başta ulaşım olmak üzere karşılaşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlardan tedbirli olunması istenildi.

17.12.2019 20:11 | Son Güncelleme: 17.12.2019 20:24

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde bulunan 14 ilde 20 Cuma gününe kadar yoğun sisin etkili olacağını duyurdu.

İÇ ANADOLU'YA SİS UYARISI

Meteoroloji Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat'ta cuma gününe kadar yoğun sis etkili olacağını bildirdi.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat'ta 20 Aralık Cuma gününe kadar gece ve sabah saatlerinde yoğun olmak üzere sisin etkili olacağı tahmin ediliyor.

Görüş mesafesindeki azalma nedeniyle başta ulaşımda olmak üzere karşılaşılabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenildi.

METEOROLOJİ'DEN 7 İL İÇİN KRİTİK UYARI

Çankırı, Bolu, Karabük, Kırıkkale, Bartın, Düzce ve Zonguldak'ta cuma gününe kadar sis etkili olacak.

Meteoroloji 9. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yurtta etkili olan kuvvetli yüksek basınç merkezi nedeniyle Bolu, Çankırı, Karabük, Kırıkkale il geneli ile Bartın, Düzce ve Zonguldak'ın iç kesimlerinde cuma gününe kadar gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sisin etkili olacağı tahmin ediliyor.

Görüş mesafesindeki azalma nedeniyle başta ulaşımda aksama olmak üzere karşılaşılabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

KASTAMONU VE ÇORUM İÇİN SİS UYARISI

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yurtta etkili olan kuvvetli yüksek basınç merkezi nedeniyle Kastamonu ve Çorum'un iç kesimlerinde cuma gününe kadar gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sisin etkili olacağı tahmin ediliyor.

Görüş mesafesindeki azalma nedeniyle başta ulaşımda aksama olmak üzere karşılaşılabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Meteoroloji'den 14 il için sis uyarısı: 3 gün boyunca etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Aralık, Güncel


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