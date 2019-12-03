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Meteoroloji'den 15 il için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji 4 Aralık Çarşamba günü için 15 ile kar yağışı uyarısı yaptı. Kar yağışının bazı illerde yağmurla birlikte sulu kar şeklinde görülmesi tahmin edilirken Kayseri, Bolu, Kütahya, Bayburt, Gümüşhane'de yoğun kar yağışı bekleniyor.

03.12.2019 14:39 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:55

4 Aralık çarşamba günü kar yağışının etkili olacağı iller listesinde , Karabük, Kütahya, Eskişehir, Ankara, , Çorum, Kastamonu, Tokat, Sivas, Gümüşhane, Erzincan, Bayburt, Erzurum ve Ağrı illeri bulunuyor. Kar yağışı bazı illerde yağmurla birlikte sulu kar şeklinde görülecek. Kayseri, Bolu, Kütahya, Bayburt, Gümüşhane'de ise yoğun kar yağışı bekleniyor.

ANKARA'DA YILIN İLK KARI

Ankara bu kış mevsiminin ilk kar yağışını yarın alacak. Meteoroloji uzmanı Ahmet Uçar, başkente, "Şehir merkezinde yeterli soğuma sağlanamayacağı için yerde tutmayabilir veya karla karışık yağmur şeklinde olur. Tahminimce 1000 metre rakım üzeri yerlerde kar yağacak ve örtüde yapacaktır" şeklinde konuştu.

Ankara ve kar yağışının etkili olacağı illerin hava durumu tahmini şöyle:

Ankara: Kar yağışlı 2,8°

Kütahya: Kar yağışlı 2,3°

Kayseri: Karla karışık yağmurlu -0,8°

Kastamonu: Kar yağışlı -1,2°

Sivas: Kar yağışlı -1,6°

Erzurum: Hafif kar yağışlı -4,6°

Erzincan: Hafif kar yağışlı 1°

Gümüşhane: Kar yağışlı -3°

Bolu: Kar yağışlı 0,4°

Eskişehir: Yoğun kar yağışlı 1,4°

Nevşehir: Karla karışık yağmurlu 1,7°

Meteoroloji'den 15 il için kar yağışı uyarısı

Kayseri, Bolu, Güncel


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