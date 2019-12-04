Meteoroloji'den 19 il için kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı

Meteoroloji, 5 Aralık Perşembe günü için 19 ile kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı yaptı.

DİYARBAKIR VE ŞANLIURFA İÇİN SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji Diyarbakır 15. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini arttırması beklenen sağanak yağışın, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da kuvvetli olması bekleniyor.

Bu nedenle vatandaşların ulaşımda aksamalar ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatle ve tedbirleri olmaları gerektiği aktarıldı.

ÇORUM VALİLİĞİ'NDEN VATANDAŞLARA YAĞIŞ UYARISI

Çorum Valiliği'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havayla hava sıcaklıklarının azalacağı, bazı bölgelerde kar yağışının beklendiği bildirildi.

Yağışlarla sıcaklıkların sıfırın altına düşeceğibelirtilen açıklamada, "Perşembe, cuma ve cumartesi günleri yüksek kesimlerde buzlanma ve don görüleceği tahmin edilmektedir. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektir." ifadelerine yer verildi.

ADANA, HATAY VE OSMANİYE'DE KUVVETLİ SAĞANAK BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Doğu Akdeniz'de bu geceden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görülecek. Sağanağın yarın sabah saatlerine kadar Adana'nın güney ve doğusu ile Hatay ve Osmaniye'de kuvvetli olması öngörülüyor.

Vatandaşların ve yetkililerin, yağış nedeniyle oluşabilecek kuvvetli rüzgar, sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

6 İL İÇİN KAR YAĞIŞI VE SOĞUK HAVA UYARISI

Meteoroloji Kayseri 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Malatya ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde başlayan yağışların zamanla kar yağışına dönüşeceği tahmin ediliyor.

Kayseri çevrelerinde ise akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Yarın akşam saatlerine kadar aralıklı olarak devam etmesi beklenen yağışların, Kayseri'nin doğu ilçelerinde ise yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağışla birlikte yer yer kuvvetli rüzgar beklenen bu illerde, oluşabilecek tipi, görüş mesafesinde daralma, buzlanma ve don olayı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenildi.

DOĞU'DAKİ 6 İLDE ARALIKLI KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın parçalı, zamanla çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayı ile sabah saatlerinde pus hadisesi görülmesi beklenen bölge, aralıklı kar yağışı bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Gece en düşük hava sıcaklıkları sıfırın altında olmak üzere Iğdır'da 1, Erzincan'da 3, Erzurum'da 5,Ağrı'da 6, Kars'ta 9, Ardahan'da 11 derece olarak kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Erzincan'da 5, Iğdır'da 6,Erzurum, Kars ve Ağrı'da 1, Ardahan'da sıfır derece olacağı öngörüldü. Buzlanma ve don nedeniyle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

İSTANBUL İÇİN YAĞIŞ VE SOĞUK HAVA UYARISI

İstanbul ve çevresi, bu akşamdan itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan duyuruya göre, bu akşam ve yarın havanın çok bulutlu ve yağmurlu olması beklenen İstanbul'da, kuvvetli poyrazla birlikte sıcaklığın hissedilir şekilde azalarak 10 derecenin altına düşeceği öngörülüyor.

Kentte, perşembe ve cuma günleri yağış beklenmezken, soğuk havanın devam edeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde bu akşam yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak yağışların, gece ve yarın, Trakya, Kocaeli ve Sakarya'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ile yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışlı sistemin yarın akşam saatlerinden sonra bölgeyi terk edeceği öngörülüyor.

Ayrıca, hava sıcaklıklarının, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havayla birlikte hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, yarın bölgede kuzeydoğudan (Poyraz) kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklenirken, yağışların etkisini kaybetmesiyle birlikte perşembe ve cuma günü Trakya kesimi ile bölgenin doğusunda yüksek kesimlerde hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.