Meteoroloji'den 4 il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bu gece saatlerinden Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkisini artırmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, yağışın yarın akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli olacağının tahmin edildiğine dikkat çekildi.

VATANDAŞLAR UYARILDI

Vatandaşlara sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımdaki aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısı yapıldı.