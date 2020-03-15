Meteoroloji'den 5 il için kar yağışı ve zirai don uyarısı
Kayseri, Sivas, Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat için kar yağışı ve zirai don uyarısında bulunuldu.
15.03.2020 14:42 | Son Güncelleme: 15.03.2020 14:42
Kayseri , Sivas , Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat için kar yağışı ve zirai don uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, akşam saatlerinde başlayacak sağanak yağışların, yarın sabah bölge genelinde karla karışık yağmura, devamında kar yağışına dönüşeceği bildirildi.
Kar yağışının yer yer kuvvetli olması, yükseklerde 20 santimetre ve üstünde kar kalınlığı beklendiği aktarılan açıklamada, ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.
Açıklamada, Kayseri, Sivas, Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat'taki kar yağışının, 18 Mart'ta gece saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği belirtildi.
Öte yandan soğuk ve yağışlı hava nedeniyle 16 Mart'tan itibaren 5 şehirde zirai don beklendiği bildirilen açıklamada, zirai faaliyetlerle uğraşan vatandaşlara gerekli tedbirleri almaları uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, akşam saatlerinde başlayacak sağanak yağışların, yarın sabah bölge genelinde karla karışık yağmura, devamında kar yağışına dönüşeceği bildirildi.
Kar yağışının yer yer kuvvetli olması, yükseklerde 20 santimetre ve üstünde kar kalınlığı beklendiği aktarılan açıklamada, ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.
Açıklamada, Kayseri, Sivas, Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat'taki kar yağışının, 18 Mart'ta gece saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği belirtildi.
Öte yandan soğuk ve yağışlı hava nedeniyle 16 Mart'tan itibaren 5 şehirde zirai don beklendiği bildirilen açıklamada, zirai faaliyetlerle uğraşan vatandaşlara gerekli tedbirleri almaları uyarısı yapıldı.
Kaynak: AA
Manşet
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