<a class='keyword' href='/bolu/' title='Bolu'>Bolu</a>, <a class='keyword' href='/duzce/' title='Düzce'>Düzce</a>, <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/sakarya/' title='Sakarya'>Sakarya</a>'nın güneydoğusu, <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/hakkari/' title='Hakkari'>Hakkari</a>, <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/bitlis/' title='Bitlis'>Bitlis</a>, <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/sirnak/' title='Şırnak'>Şırnak</a>'ın doğusu ile <a class='keyword' href='/van/' title='Van'>Van</a> ve <a class='keyword' href='/mus/' title='Muş'>Muş</a>'un güney ilçelerinde yoğun kar bekleniyor.