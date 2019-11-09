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Meteoroloji'den açıklama: Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Türkiye genelinde yarın hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde olacağı belirtildi.

09.11.2019 22:05 | Son Güncelleme: 09.11.2019 22:22

genelinde yarın yağış beklenmezken, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu gece ve yarın sabah saatlerinde Marmara ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BAZI BÖLGELERDE RÜZGAR ETKİLİ OLACAK

Kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik öngörülmezken tahminlere göre rüzgar, güney ve güneydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Meteoroloji'den açıklama: Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA


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