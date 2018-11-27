Meteoroloji' Den Antalya İçin Çok Kuvvetli Yağış Uyarısı

Meteoroloji, bugün öğle saatlerinden sonra Antalya
ve çevreleri için çok kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
'nden yapılan açıklamaya göre; bugün öğleden sonra başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların gece saatlerinden itibaren kuvvetini arttırarak Çarşamba
ve Perşembe günleri Antalya'nın doğu ilçelerinde (Serik, Manavgat
, İbradı
, Akseki
, Gündoğmuş
, Alanya
) aralıklarla şiddetli olmasının beklendiği bildirildi.
Yaşanabilecek sel, su baskını
, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve deniz üzerinde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı yetkililerden ve vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi...