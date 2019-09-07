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Meteoroloji'den çok sayıda il için sağanak yağış uyarısı geldi

Meteoroloji'den gelen son tahminlere göre; Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Artvin, Artvin ve Hakkari çevreleri, İstanbul'da Avrupa yakasının kuzey ve Kırklareli'nin doğu ilçelerinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

07.09.2019 20:06

Neredeyse yurdun tüm kesiminde etkili olan sağanak yağışlar Eylül ayında da devam edecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimleri, parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR

Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Artvin, Van ve Hakkari çevreleri, İstanbul'da Avrupa yakasının kuzey ve Kırklareli'nin doğu ilçelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den çok sayıda il için sağanak yağış uyarısı geldi

Kırklareli, Artvin, Yaşam

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