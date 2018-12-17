Meteoroloji'den Denizlerde Fırtına Uyarısı

Kaynak: DHA

İstanbul DHA - METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, denizler için fırtına uyarısı yaptı.Meteoroloji'den yapılan uyarıda şöyle denildi:Batı Karadeniz'in batısında yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Çarşamba günü ise kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına bekleniyor. Fırtınanın Batı Karadeniz'de Çarşamba günü son saatlerde etkisini azaltacağı tahmin ediliyor.Marmara'da yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına bekleniyor. Fırtınanın Marmara'da Çarşamba günü akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.Kuzey Ege'de yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 km/sa) kuvvetli fırtına bekleniyor. Kuvvetli fırtınanın Kuzey Ege'de Çarşamba günü akşam saatlerinde etkisini azaltacağı tahmin ediliyor.Batı Akdeniz'de yarın öğle saatlerinden sonra güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına bekleniyor. Fırtınanın Batı Akdeniz'de aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.