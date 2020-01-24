Meteoroloji'den Elazığ'daki deprem sonrası aşırı soğuk ve don uyarısı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Elazığ 'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası, vatandaşları bu gece aşırı soğuk ve don riskine karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

VATANDAŞLARA KRİTİK UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Deprem bölgesi ve yakın çevresinde bu gece havanın az bulutlu ve açık geçeceği, bu nedenle gece sıcaklıklarının yer yer eksi 7 ila eksi 12 derece civarına düşeceği tahmin edildiğinden vatandaşlarımızın aşırı soğuk ve don riskine karşı tedbirli olmaları önem arz etmektedir" denildi.

NE OLMUŞTU?

Elazığ'da Sivrice merkezli 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Malatya, Diyarbakır ve Adıyaman başta olmak üzere birçok ilde hissedilirken, bölgeye çok sayıda arama-kurtarma ekibi sevk edildi.

Depremde şu ana kadar üçü Malatya, üçü Elazığ'da olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetti. Malatya'da üç ilçede 45 kişinin yaralandığı, Elazığ'da da 225 kişinin yaralandığı açıklandı.