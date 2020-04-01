Meteoroloji'den Edirne için sağanak uyarısı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nce Edirne 'nin güney kesimlerinde kuvvetli yağış beklendiği uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1'inci Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce uyarıları yapılan sağanağın yarın sabah saatlerinden itibaren Edirne'nin güneyindeki Meriç, Uzunköprü, İpsala, Keşan ve Enez ilçelerinde kuvvetli (21-50kg/m2) olacağının tahmin edildiği belirtildi. Bu ilçelerde oturanların olası su baskını, ulaşımda aksama ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: DHA