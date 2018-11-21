21 Kasım 2018, 16:23
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Meteoroloji'den Fırtına Uyarısı

Meteoroloji

İSTANBUL DHAMeteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Marmara Bölgesi'nde rüzgarın fırtına şeklinde esmesinin tahmin edildiği uyarısında bulundu.

İSTANBUL DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Marmara Bölgesi'nde rüzgarın fırtına şeklinde esmesinin tahmin edildiği uyarısında bulundu. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

Marmara'da rüzgarın yarın (22.11.2018 Perşembe) öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor. Fırtınanın aynı gün (22.11.2018 Perşembe) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
21 Kasım 2018 Çarşamba 16:23