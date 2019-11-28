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METEOROLOJİ'DEN FIRTINA UYARISI

METEOROLOJİ, Batı Karadeniz ile Marmara'da fırtına beklendiğini açıkladıMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Batı Karadeniz'in doğusunda batı ve güneybatı yönlerden esen rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini artırarak 6 ila 8 (50 -75 km/sa) kuvvetinde fırtına...

28.11.2019 16:13 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:13METEOROLOJİ'DEN FIRTINA UYARISI

METEOROLOJİ, Batı Karadeniz ile 'da fırtına beklendiğini açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Batı Karadeniz'in doğusunda batı ve güneybatı yönlerden esen rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini artırarak 6 ila 8 (50 -75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir.

Fırtınanın aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor" denildi.

Açıklamada, "Marmara denizinde; batı ve güneybatı yönlerden esen rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak 6 ila 8 (50 -75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor"  ifadeleri yer aldı.

Görüntü Dökümü:

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Batı Karadeniz, Marmara, Güncel

Kaynak: DHA

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