Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı: Perşembe sağanak yağış geliyor

Meteoroloji tarafından yayımlanan 5 günlük rapora göre bu hafta yurdun büyük bölümü sağanak yağış etkisinde olacak. Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın hava Türkiye'nin iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu olacak.

Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu (Kars, Ardahan, Iğdır hariç), Güneydoğu Anadolu ile Niğde, Kayseri, Sivas, Ordu, Tokat, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

İSTANBUL'A PERŞEMBE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Yağışların Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli olacağı tahmin edilirken, Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey Ege ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus öngörülüyor.

Salı ve çarşamba günlerinin yoğun sisle geçeceği İstanbul'da perşembe günü sağanak yağış bekleniyor. Ankara'yı ise salı gününden cuma gününe kadar parçalı bulutlu bir hava etkili olacak.

İşte 5 günlük hava tahmin raporu: