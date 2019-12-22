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Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı: Yağmur ve sağanak önümüzdeki hafta sonuna kadar etkili olacak

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İstanbul'da bu akşam saatlerinden sonra başlayacak yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların önümüzdeki hafta sonuna kadar aralıklarla devam edeceği belirtildi.

22.12.2019 17:13 | Son Güncelleme: 22.12.2019 17:36

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatleri itibarıyla 'da bazı merkezlerde gerçekleşen rüzgar değerleri, 'de 83 km/sa, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde 78 km/sa, Beykoz'da 76 km/sa, Fatih'te 65 km/sa, 'nde 66 km/sa ve Ümraniye'de 63 km/sa olarak belirlendi.

FIRTINANIN ETKİSİNİ AZALTMASI BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yapmış olduğu uyarı ve tahminler doğrultusunda, İstanbul'da etkili olan fırtınanın yarın öğle saatlerinden sonra İstanbul ve Marmara Bölgesi genelinde etkisini azaltması bekleniyor.

YAĞMUR VE SAĞANAK ETKİLİ OLACAK

İstanbul'da bugün akşam saatlerinden sonra başlayacak yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların ise önümüzdeki hafta sonuna kadar aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR AZALACAK

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığının da pazartesi akşam saatlerinden itibaren azalarak mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.

Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı: Yağmur ve sağanak önümüzdeki hafta sonuna kadar etkili olacak

Arnavutköy, Beylikdüzü, İstanbul, Güncel

Kaynak: AA


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