Meteoroloji'den İstanbul'a yeni uyarı! Fırtına şiddetini artırarak devam edecek

Meteoroloji'den peş peşe yapılan uyarıların ardında şiddetli fırtına ve kar yağışı yurdu etkisi altına aldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sağanak, fırtına ve kar yağışına karşı vatandaşları uyardı. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, gibi şehirlerde soğuk hava etkisini gösteriyor. Antalya'nın yüksek ilçelerinde bile kar yağışı 30 cm'i geçmiş durumda. Bursa - Ankara karayolu ise kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı. İstanbul ve Ankara'da kar yağacak mı? Hangi illerde okullar tatil edildi? gibi soruların yanıtları haberimizde olacak.

METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL İÇİN YENİ UYARI

İstanbul'da, kuzey yönünden aralıklarla fırtına şeklinde (40-65km/s) esen rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren şiddetini artırarak, yarın sabah saatlerine kadar kuvvetli fırtına şeklinde (50-80km/s) etkili olması bekleniyor.

AKOM'DAN İSTANBUL UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı (Afet Koordinasyon Merkezi) AKOM'un son dakika verilerine göre, İstanbul'da esen rüzgârın öğleden sonra fırtınaya dönüşmesi bekleniyor. İstanbul'da, kuzey yönünden aralıklarla fırtına şeklinde (40-65km/s) esen rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren şiddetini artırarak, yarın sabah saatlerine kadar kuvvetli fırtına şeklinde (50-80km/s) etkili olacağı tahmin ediliyor. Uzmanlar, soğuk hava ve fırtına nedeniyle donma, kara, deniz ve hava ulaşımında aksamalar, ağaç devrilmesi, tabela ve çatı uçması gibi yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuyor.

BURSA - ANKARA KARAYOLU KAR YAĞIŞI NEDENİYLE KAPANDI

Bursa'da yoğun kar yağışı Ankara yolunun trafiğe kapanmasına sebep oldu. İnegöl ilçesi Mezitler Bölgesi'nde Ankara yönüne gitmek isteyen araçlar 40 dakika beklemek zorunda kaldı. Saat 12.00 sıralarında bastıran yoğun kar yağışı Bursa Ankara kara yolunda hayatı felç etti. Bursa'nın İnegöl ilçesi ile Bilecik'in Bozuyük ilçesi arası yoğun kar yağışı sebebiyle kapandı. Karayolları ve bölge trafik ekipleri yolu ulaşıma açmak için seferberlik başlattı.

İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞMUR VATANDAŞI HAZIRLIKSIZ YAKALADI

İstanbul'da hafta sonu etkili olan sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Yağış, sabah saatlerinde işe gitmek isteyen vatandaşlara zorluk yaşattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından hafta sonundan itibaren başlayan yağış etkisini sürdürüyor. İstanbul'da sabah saatlerinde işe gitmek isteyen vatandaşlar yağış nedeniyle zorluk yaşarken, bazı vatandaşlar ise hazırlıksız yakalandı.

Yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintisi oluşurken, zaman zaman sürücüler zor anlar yaşadı.

VALİLİK'TEN UYARI

Yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintisi oluşurken, zaman zaman sürücüler zor anlar yaşadı.

Öte yandan İstanbul Valiliği fırtına ve sağanak yağış nedeniyle yaptığı açıklamada, fırtınanın sebep olabileceği ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımdaki aksamalar gibi olumsuzluklar için vatandaşların dikkatli olması uyarısında bulundu.

ÇOK ŞİDDETLİ GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Artvin'in iç kesimleri hariç Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Erzurum, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Ülkemizin kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Antalya il geneli ile Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) sağanak, Antalya il merkezi ile Adana ve Mersin çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 Kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak, Konya ve Karaman çevreleri, Niğde'nin ve Kayseri'nin güneyi ile Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin 1000 metre üzeri rakımlı yerlerinde yoğun kar (20 cm. üzeri)şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI

Beklenen kar yağışlarının; Konya ve Karaman çevrelerinde kuvvetli (10-20 cm),yükseklerinde yoğun (20-40 cm),Niğde ve Kayseri'nin güneyi ile Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin rakımı 1000 metre üzerindeki yerlerinde yoğun (20 cm. üzeri) olacağı tahmin edildiğinden, başta İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan karayolları ve geçitler (Alacabel Geçidi, Sertavul Geçidi, Ulukışla ve Pozantı arasındaki karayolları ve geçitler) olmak üzere ulaşımda aksamalar ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Antalya il geneli, Isparta ve Burdur'un doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2),Antalya il merkezi, Mersin ve Adana çevrelerinde ise çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden, meydana gelmesi muhtemel sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ESKİŞEHİR'DE KAR YAĞIŞI SÜRECEK Mİ?



Eskişehir'de etkili olan kar yağışı, kent merkezindeki yüksek tepeleri ve evlerin çatılarını beyaza bürüdü. Eskişehir'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, şiddetini artırarak kısa sürede kentin yüksek tepeleri ve evlerin çatılarını beyaza büründü. Porsuk Çayı kıyısında yürüyüş yapanlar, kar manzarasını cep telefonlarına kaydederken, bol bol fotoğraf çekti. Meteoroloji verilerine göre sıcaklığın 1 derece olacağı kentte, kar yağışının gün boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

İZMİR 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

Rüzgarın Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İL İL HAVA DURUMU

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ANKARA °C, 4°C

Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İZMİR °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 14°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren kuvvetli, il merkezinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli, doğusunun 1000 metre üzeri rakımlı yerlerinde yoğun kar (20 cm.üzeri) şeklinde olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 10°C

Çok bulutlu akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 13°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmurlu

ERZURUM °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 11°C

Çok bulutlu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

BUDO'DAN SEFER İPTALLERİ

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), yarınki 8 seferin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, saat 07.00 ile 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve saat 10.00 ile 13.00'teki (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Aynı gerekçeyle saat 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), saat 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve saat 14.25 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferileri de programdan kaldırıldı.

ESKİŞEHİR VE KONYA'NIN BAZI İLÇELERİNDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Öte yandan, olumsuz hava koşulları nedeniyle Eskişehir ve Konya'nın bazı ilçelerinde eğitime yarın ara verildi. Eskişehir'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Seyitgazi ve Mihalıççık ilçelerinde eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Konya'da ise, Hadim, Taşkent, Ahırlı, Bozkır, Akören ve Güneysınır ilçelerinde yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

KARAMAN'DA DA 3 İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLMİŞTİ

Öte yandan, Karaman'ın Ermenek, Sarıveliler ve Başyayla ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verilmişti.