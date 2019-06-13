Meteoroloji'den kritik uyarı geldi: 32 ilde sağanak yağış etkili olacak

Meteoroloji'den alınan son tahminlere göre, bugün yurdun birçok kentinde sağanak yağış etkili olacak. Bazı bölgelerde kuvvetli olması beklenen yağışlarla beraber, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, ani sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı da vatandaşların dikkatli olması için uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sakarya ve Bilecik çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÖĞLE SAATLERİNE DİKKAT

Meteoroloji'nin günlük haritalı tahminine göre, özellikle 12:00 - 18:00 saatleri arasında yağışların 32 ilde etkili olması bekleniyor. Yağışların; İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Çankırı, Sinop ve Samsun çevreleri ile Kastamonu'nun iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DOLU, SEL VE SU BASKININA KARŞI "TEDBİRLİ OLUN" UYARISI

Yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden; yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, ani sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için uyarı yapıldı.

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da ise bugün hava güneşli ve sıcak. Cuma ve Cumartesi günü ise dün olduğu gibi lokal gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Lokal yağışların görüleceği iki gün boyunca sıcaklık 30 derece civarında seyredecek. Pazar günü ise hava bulutlu.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 26 derece

İstanbul: Parçalı bulutlu 30 derece

İzmir: Parçalı bulutlu 32 derece

Adana: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 28 derece

Bursa: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 30 derece

Antalya: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 27 derece

Samsun: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 26 derece

Trabzon: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 25 derece

Erzurum: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 24 derece

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 34 derece