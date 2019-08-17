Meteoroloji'den üç bölge için kuvvetli yağış uyarısı geldi

İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Marmara'nın doğusunda yarın kuvvetli, Orta Karadeniz'de ise şiddetli sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, yarın akşam saatlerine kadar Türkiye'nin kuzey ve iç kesimleri parçalı bulutlu olacak.

SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ

Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Antalya'nın doğusu, Mersin, Adana, Osmaniye ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Sinop, Kastamonu ve Bartın'ın kıyı kesiminde yer yer şiddetli olması öngörülüyor.