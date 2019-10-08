Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı!

Meteoroloji'nin yaptığı hava durumu açıklamalarına göre, yağışların Sinop, Rize çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimleri, Artvin'in kuzey ilçeleri ve Trabzon'un doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Vatandaşların sel, su baskını ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sitesinden alınan verilere göre; Ekim ayında, Ege ve Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında gerçekleşeceği öngörülüyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sakarya, Kocaeli çevreleri ile İstanbul'un kuzey kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 8°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 13°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey kesimleri hafif sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 7°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ 11°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ 15°C, 28°C
Parçalı bulutlu
İZMİR 15°C, 25°C
Parçalı bulutlu
MANİSA 13°C, 26°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA 11°C, 26°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Antalya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 19°C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA 20°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
HATAY 17°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu
MERSİN 24°C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimleri hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 9°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey ve batı kesimleri hafif sağanak yağışlı
ÇANKIRI 7°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR 8°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı
KONYA 11°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sinop çevreleri ile Kastamonu kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU 4°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
DÜZCE 10°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
KASTAMONU 5°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK 13°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile zamanla Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize çevreleri, Artvin'in kuzey ilçeleri ve Trabzon'un doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA 13°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı
SAMSUN 15°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu sağanak yağışlı
TOKAT 12°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı
TRABZON 17°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 6°C, 20°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
KARS 5°C, 21°C
Parçalı bulutlu
MALATYA 13°C, 27°C
Parçalı bulutlu
VAN 8°C, 21°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 13°C, 33°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP 17°C, 31°C
Parçalı bulutlu
SİİRT 20°C, 32°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA 22°C, 35°C
Parçalı bulutlu