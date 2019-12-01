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Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı: Sabaha kadar etkili olacak

Meteoroloji, Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerine kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Akşam saatlerinde başlaması beklenen yağışın yarın sabah saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

01.12.2019 20:21 | Son Güncelleme: 01.12.2019 20:29

Meteoroloji, , ve Hatay çevrelerine kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Akşam saatlerinde başlaması beklenen yağışın yarın sabah saat 07.00'ye kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre bu akşam saatlerinde Adana ve Osmaniye çevreleri ile zamanla Hatay'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor." ifadeleri kullanıldı.

VATANDAŞLARA ÖNEMLİ UYARI

Ayrıca, gece saatlerinde Adana ve Osmaniye'de, sabah saatlerinde Hatay'da etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı: Sabaha kadar etkili olacak

Osmaniye, Adana, Sabah, Güncel


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