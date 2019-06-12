Bünyamin Sürmeli, yıldırım ve dolu tehlikesine karşı uyardı: Ağaçların altına sığınmayın

Meteoroloji Mühendisi Bünyamin Sürmeli, hava durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yağışların, yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alacağını söyleyen Sürmeli, yıldırım tehlikesi nedeniyle ağaç altlarına sığınılmaması uyarısında bulunurken, hava ulaşımında da türbülanslı alanlardan geçişler söz konusu olabileceğini belirtti. Sürmeli aynı tahminleri perşembe günü için de yaptı.

Meteoroloji Mühendisi ve CNN Türk Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, Türkiye'de beklenen hava durumuyla ilgili son tahminleri paylaştı.

Yurdun büyük bölümünde yağış beklendiğini belirten Sürmeli şunları söyledi:

Haftanın ortasında yine sağanak yağışlar olacak. Düşey karışımlar; mevsim geçişinde çok daha aktif hale geliyor. Yer seviyesi ısınıyor, ısınan hava yükselmeye çalışıyor, yukarıdaki soğuk hava çöküyor ve kuvvetli bir karışım meydana geliyor. Bu değişimle beraber de günün bir kısmında yağış kuvvetli şekilde iniyor ve gidiyor. Kısa süreli ama kuvvetli yağış geliyor.

YURDUN BÜYÜK BİR BÖLÜMÜ ETKİLENECEK

Bu hareketler yağışı destekliyor. Dolu oluşumunu destekliyor. Yıldırımları destekliyor. Dördüncüsü türbülans dediğimiz karışımlar; aynı zamanda uçak seyahatlerinde de aksamalara ya da biraz tedirgin edici uçuşlar olabiliyor.

Bu hafta boyunca bu durumda çok ciddi bir değişim yok. Düşey gelişimli bulutlarımız; havada göreceğiz. Ya da sağanak yağışlarımız olacak. Güney Doğu dışında yurdun neredeyse tamamı bu sistemden etkileniyor. Doğu Akdeniz ve Karadeniz'de de yağışlar var.

"AĞAÇ ALTLARINA SIĞINMAYIN"

Çarşamba günü; yurdun büyük kısmı yağış alıyor. Güney Doğu pek yağış almıyor. Malatya - Elazığ çevreleri, Hakkari dolayları almıyor. Bunun dışında yıldırımlı gök gürültülü. Yani havada elektrik yükü fazla. O nedenle ağaç altlarına bu yağışlarla beraber aman sığınmayın. Hava ulaşımında da türbülanslı alanlardan geçişler söz konusu olabilecek.

Bu tablo yaklaşık olarak Perşembe için geçerli. Batıda hava açıyor, daha sonra havadaki karışım bulutları artıracak. Ara ara yağışlar yapacak.

Kaynak: DHA