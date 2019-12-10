Haberler » 3. Sayfa » Meteoroloji'den Muğla'ya yağış uyarısı - Haberler

Meteoroloji'den Muğla'ya yağış uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Muğla için kuvvetli yağış uyarası yaptı.

10.12.2019 14:07 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:12Meteoroloji'den Muğla'ya yağış uyarısı
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü için kuvvetli yağış uyarası yaptı. Özellikle , ve Datça ilçelerinde bu sabahtan itibaren Perşembe günü sabah saatlerine kadar yağışın devam edeceği belirtildi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü yaptığı uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Muğla ve ilçelerinde başlayacak yağışların, Bodrum, Datça, ve Marmaris civarlarında, gece saatlerinden itibaren kuvvetleneceği ve Perşembe günü sabah saatlerine kadar metrekareye 50-100 kg civarında yağış bırakacağı tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - MUĞLA

Marmaris, Bodrum, Muğla, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

15:02 "Uluslararası Yerel Yo¨netimlerde Kadın S¸urası" yapılacak - Haberler
14:57 Gözetleme kulesinden düşerek şehit olan astsubay son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
14:56 İsrail askeri, Mescid-i Aksa'nın güvenlik görevlisini gözaltına aldı - Haberler
14:56 Odunpazarı Belediyesi'nden okuma yazma seferberliği - Haberler
14:55 Ödemiş'te uyuşturucuya karşı amansız mücadele - Haberler
14:50 Kocaeli'de bir işçi, çatıdaki yangın söndürülürken sigara içti - Haberler
14:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim tek liderimiz Hz. Muhammed'dir - Haberler
14:30 İlkokul öğrencisi yolda yürürken Osmanlı'ya ait bir tarihi eser buldu - Haberler
14:07 Kaçak maden ocağında hayatını kaybeden gencin ülkeye kaçak yollardan girdiği ortaya çıktı - Haberler
13:56 Özgecan Aslan'ın ailesinden Ceren Özdemir'in ailesine taziye ziyareti - Haberler
10.12.2019 15:03:45