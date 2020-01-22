Meteoroloji'den peş peşe fırtına uyarısı! Yarın sabah etkisini gösterecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden peş peşe yapılan uyarıların ardından soğuk hava dalgası yurt genelinde etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, yarın Doğu Karadeniz ve Akdeniz 'de fırtına etkili olacak.

SAATTE 50 İLA 70 KİLOMETRE HIZLA ESECEK

Meteoroloji 11'inci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in batısında, akşam ise doğusunda, batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, saatte 50 ila 75 kilometre hızla esecek rüzgarın, perşembe günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği kaydedildi.

AKDENİZ'DE DE FIRTINA BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıya göre, Akdeniz'de yarın akşam rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, cuma öğleden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.