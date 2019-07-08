08.07.2019 15:57
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Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son dakika uyarısında Tekirdağ ve Edirne'de beklenen sağanak yağışta olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son dakika uyarısında Tekirdağ ve Edirne'de beklenen sağanak yağışta olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, "Edirne'nin Meriç, Uzunköprü, İpsala ve Keşan; Tekirdağ'ın Hayrabolu, Malkara ve Şarköy ilçelerinde görülecek sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması beklendiğinden, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır" denildi. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İHA
Tekirdağ, Edirne, Güncel

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