Haberler» Güncel» Haber

Meteoroloji'den sağnak uyarısı: Sel baskını olabilir

Meteoroloji özellikle Doğu Karadeniz'de gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini belirterek, sel baskını uyarısında bulundu.

01.09.2019 20:19

Meteoroloji yeni hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Yayımlanan rapora göre yarın özellikle Doğu Karadeniz'de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji'nin yayımladığı rapora göre yarın Doğu Karadeniz'de görülecek olan sağanak ve gök gürültü yağış sabah saatlerinden itibaren başlayıp akşama kadar devam edecek.

SEL BASKINI UYARISI

Artvin ve Rize'de çok kuvvetli olması beklenen sağanak yağışların, sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara neden olabileceğini belirtildi.

Salı günü ise yurt genelinde güneşli hava etkisini gösterecek.

Meteoroloji'den sağnak uyarısı: Sel baskını olabilir

Doğu Karadeniz, Güncel

Son Dakika Güncel Haberleri
00:08   Antalya'da otomobilin çarptığı yaya öldü
00:06   Hatay'da ev yangını
00:05   26. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali
00:05   Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı, o anlar kameraya yansıdı
00:05   Rize'de yayla yolunda kaybolan 6 vatandaş bulundu
00:03   Başkan Çimen kızının nikahını kıydı
00:02   Ticari araç Ceyhan Nehri'ne düştü: 3 ölü, 5 yaralı