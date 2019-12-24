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Meteoroloji'den Samsun ve çevresi için fırtına uyarısı

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü Samsun ve çevresi için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı.

24.12.2019 22:01 | Son Güncelleme: 24.12.2019 22:14

Valiliği tarafından Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünce, Samsun ve çevresinin yarın öğlene kadar kuvvetli rüzgar ve fırtına etkisi altına gireceğinin değerlendirildiği açıklandı. Yapılan açıklamada vatandaşlara ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı tedbir alması uyarısı yapıldı.

FIRTINA 100 KM VE ÜZERİ KUVVETLE ESECEK

Samsun Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'müzden alınan son değerlendirmelere göre, Samsun ve çevresinde güneyli yönlerden devam eden kuvvetli rüzgar ve fırtınanın aynı yönlerden, fırtına (60-80 km/saat), yüksek ve dağlık kesimlerde kuvvetli fırtına (100 km/saat üzeri) şeklinde esmesi beklenmektedir. Çarşamba öğle saatlerine kadar devam etmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

"AÇIK ALANDA ATEŞ YAKMAYIN"

Kuvvetli rüzgarın devam ettiği süre boyunca vatandaşlarımızın açık alanda ateş yakmaması gerekmektedir. Meteoroloji internet sitesinden ve mobil uygulamadan güncel meteorolojik tahmin ve uyarıların takip edilmesi vatandaşlarımızın yararına olacağı değerlendirilmektedir" sözlerine yer verildi.

Meteoroloji'den Samsun ve çevresi için fırtına uyarısı

Samsun, Yaşam

Kaynak: İHA


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