Meteoroloji'den hava durumu açıklaması: Ülke genelinde yağış beklenmiyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu tahmin raporu yayınlandı. Buna göre, ülke genelinde yağışlı bir hava beklenmiyor. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının ise, doğu kesimlerinde biraz azalacağı, diğer yerlerde de önemli bir değişikliğin olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

YER YER PUS VE SİS BEKLENİYOR

Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

EDİRNE °C, 20°C

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KOCAELİ °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

EGE

Az bulutlu ve açık, kıyı kesimlerinin yer yer parçalı ve zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

İZMİR °C, 25°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

MANİSA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

MUĞLA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

ÇANKIRI °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

ESKİŞEHİR °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KONYA °C, 18°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

DÜZCE °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

ZONGULDAK °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

ARTVİN °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 17°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

TRABZON °C, 18°C

Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 10°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, 8°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 8°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 15°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 20°C

Az bulutlu ve açık