Meteoroloji'den hava durumu açıklaması: Ülke genelinde yağış beklenmiyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu tahmin raporu yayınlandı. Buna göre, ülke genelinde yağışlı bir hava beklenmiyor. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının ise, doğu kesimlerinde biraz azalacağı, diğer yerlerde de önemli bir değişikliğin olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
YER YER PUS VE SİS BEKLENİYOR
Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
EDİRNE °C, 20°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KOCAELİ °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
EGE
Az bulutlu ve açık, kıyı kesimlerinin yer yer parçalı ve zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
İZMİR °C, 25°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
MANİSA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
MUĞLA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
ÇANKIRI °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KONYA °C, 18°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
DÜZCE °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
ARTVİN °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 17°C
Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
TRABZON °C, 18°C
Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 10°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 8°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 8°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 15°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık