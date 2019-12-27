Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Hafta sonu kar yağışı etkili olacak

Yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Meteoroloji, hafta sonu boyunca yağışların etkisini sürdüreceği uyarısı yaptı. En çok merak edilen soruların başında ise, İstanbul'da kar yağışı ne zaman olacak ve hafta sonu hava durumunun nasıl olacağı.

Sıcaklıklar mevsim normallerine düştü, kar ve sağanak yağış etkisini artırdı. Meteoroloji'den gelen son dakika uyarılarında, yağışların hafta sonu boyunca ve yeni haftada etkili olmaya devam edeceği belirtildi.İl il hava durumunu derledik:

28 ARALIK CUMARTESİ HAVA DURUMU

Yarın (28 Aralık Cumartesi), Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu, Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz'in doğu kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da sağanak yağış ve kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Kar yağışının özellikle Kastamonu, Bingöl, Bitlis, Tunceli, Hakkari illerinde etkili olması bekleniyor. Ankara, Konya, Sivas, Yozgat, Kayseri, Karaman, Erzurum, Ağrı, Ardahan illerinde de kar yağışı etkili olacak.

İstanbul'da ise cumartesi günü karla karışık yağmurun görüleceği, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışının görülmesi bekleniyor.

Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Marmara ve Akdeniz bölgelerinin batısında da sağanak yağışın kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yarın yurt genelinde beklenen hava durumu bazı illerimizde şöyle:

Ankara'da en yüksek sıcaklık 3, en düşük sıcaklık 0 derece - Aralıklarla kar yağışı

İstanbul'da en yüksek sıcaklık 6, en düşük sıcaklık 3 derece - Karla karışık yağmur

İzmir en yüksek sıcaklık 11, en düşük sıcaklık 6 derece - Çok bulutlu

Bursa en yüksek sıcaklık 7, en düşük sıcaklık 2 derece - Karla karışık yağmur

Konya en yüksek sıcaklık 2, en düşük sıcaklık 0 - Aralıklarla kar yağışı

Kastamonu en yüksek sıcaklık 2, en düşük sıcaklık sıfırın altında 3 - Yoğun kar yağışı

Tunceli en yüksek sıcaklık 4, en düşük sıcaklık 0 - Yoğun kar yağışı

Bitlis en yüksek sıcaklık 0, en düşük sıcaklık sıfırın altında 2 - Yoğun kar yağışı

29 ARALIK PAZAR HAVA DURUMU

Haftanın son gününde, kar yağışının çok daha geniş bir bölgede etkili olması bekleniyor. Meteoroloji, pazar günü yağışların cumartesi gününe göre daha kuvvetli olacağı uyarısında bulundu.

Ankara başta olmak üzere, Kütahya, Uşak, Denizli, Bingöl, Tunceli, Erzincan ilçelerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Konya'da ise çok kuvvetli kar yağışı görülecek.

Akdeniz ve Karadeniz bölgesinde ise şiddetli sağanak yağış etkili olacak. Yağışların özellikle Antalya, Adana, Mersin ile Ordu, Samsun ve Giresun çevrelerinde yoğun olması bekleniyor.

Pazar günü yurt genelinde beklenen hava durumu bazı illerimizde şöyle:

Ankara'da en yüksek sıcaklık 4, en düşük sıcaklık sıfırın altında 2 derece - Yoğun kar yağışı

İstanbul'da en yüksek sıcaklık 7, en düşük sıcaklık 4 derece - Sağanak yağış

İzmir en yüksek sıcaklık 10, en düşük sıcaklık 4 derece - Çok bulutlu

Bursa en yüksek sıcaklık 7, en düşük sıcaklık 1 derece - Sağanak yağış

Konya en yüksek sıcaklık 21 en düşük sıcaklık sıfırın altında 1 - Yoğun kar yağışı

Kastamonu en yüksek sıcaklık 3, en düşük sıcaklık sıfırın altında 2 - Aralıklarla kar yağışı

Tunceli en yüksek sıcaklık 5, en düşük sıcaklık 0 - Yoğun kar yağışı

Bitlis en yüksek sıcaklık 1, en düşük sıcaklık sıfırın altında 2 - Aralıklarla etkili kar yağışı

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da hafta sonu soğuk ve yağışlı geçecek. 28 Aralık Cumartesi günü (yarın) en yüksek sıcaklık 6, en düşük sıcaklık 0 olacak. Karla karışık yağmurun etkili olacağı, kentin yüksek kesimlerinde yağışın kara dönmesi bekleniyor. 29 Aralık Pazar günü ise sağanak yağış etkili olacak. En yüksek sıcaklık 7, en düşük sıcaklık 4 derece.

ANKARA HAVA DURUMU

Ankara'da da hafta sonunun soğuk ve yağışlı geçmesi bekleniyor. 28 Aralık Cumartesi günü (yarın), kentte aralıklarla kar yağışı görülecek; en yüksek sıcaklık 3, en düşük sıcaklık 0 derece. 29 Aralık Pazar günü ise sıcaklık daha da düşecek: En yüksek sıcaklık 4, en düşük sıcaklık sıfırın altında 2 derece. Kentte kar yağışının pazar günü daha kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR HAVA DURUMU

İzmir'de hafta sonu hava bulutlu olacak. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor. 28 Aralık Cumartesi günü (yarın) en yüksek sıcaklık 11, en düşük sıcaklık 6 derece olacak. Pazar günü ise en yüksek sıcaklık 10, en düşük sıcaklık 4 derece. Kentte hafta sonu hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

KONYA HAVA DURUMU

Konya'da hafta sonu soğuk ve yağışlı geçecek. Kentte 28 Aralık Cumartesi (yarın) en yüksek sıcaklık 2, en düşük sıcaklık 0 derece olacak. Kar yağışının aralıklarla etkili olması bekleniyor. 29 Aralık Pazar günü ise en yüksek sıcaklık 1, en düşük sıcaklık sıfırın altında 1 olacak. Kar yağışının ise kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU HAVA DURUMU

Kastamonu'da da hafta sonu kar yağışı etkili olacak. 28 Aralık Cumartesi (yarın) kentte en yüksek sıcaklık 2, en düşük sıcaklık sıfırın altında 3 derece. Kar yağışının ise aralıklarla kuvvetli olması bekleniyor. 29 Aralık Pazar günü ise en yüksek sıcaklık 3, en düşük sıcaklık sıfırın altında 2 derece olacak ve aralıklarla kar yağışı görülecek.

BİNGÖL HAVA DURUMU

Kar yağışının kuvvetli olması beklenen illerden bir diğeri de Bingöl. Kentte 28 Aralık Cumartesi günü (yarın) en yüksek sıcaklık 3, en düşük sıcaklık 1 derece iken, 29 Aralık Pazar günü ise en yüksek sıcaklık 4, en düşük sıcaklık 0 derece olacak. Kar yağışının hafta sonu boyunca aralıklarla etkili olması bekleniyor.

ORDU VE GİRESUN'A SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ordu ve Giresun çevrelerine şiddetli sağanak yağış uyarısı yaptı. Uyarıda şu ifadelere yer verildi:

Ordu ve Giresun illerimizde beklenen yağışların bu gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak yarın (27.12.2019 Cuma) akşam saatlerine kadar özellikle kıyı kesimlerinde kuvvetli (40-70 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.