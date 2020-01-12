Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar yağışı yeniden etkisini gösterecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden üst üste yapılan uyarıların ardından soğuk hava dalgası yurt genelinde etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasında, yeni hafta öncesi soğuk hava için alarm verildi. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok ilde soğuk ve yağışlı hava etkili olacak. Doğu Anadolu Bölgesi ve İç Anadolu'da bazı illerde de kar yağışı yeniden etkisini gösterecek.

İSTANBUL HAVA DURUMU

MGM'den yapılan son dakika açıklamasına göre; İstanbul'da Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren sisli bir hava beklenirken sürücülerin dikkatli olması konusunda uyarı yapıldı. Salı günü parçalı bulutlu bir havanın beklendiği İstanbul, perşembe gününe kadar parçalı bulutlu ve güneşli bir havanın etkisinde olacak. Perşembe gününden itibaren megakentte yeniden yağmurun etkili olması bekleniyor.

ANKARA HAVA DURUMU

Geçtiğimiz hafta kar yağışı altında kalan Ankara'da vatandaşlar büyük bir zorluk yaşadı. MGM'den yapılan açıklamaya göre; Hafta başından itibaren puslu bir havanın hakim olacağı Ankara'da sıcaklıklar eksi derecelere kadar inmesi bekleniyor. Ankara'da kar yağışı Perşembe gününden itibaren yeniden etkisini hissettirmesi bekleniyor.

BURSA HAVA DURUMU

Yurdun büyük bir kesiminde etkili olan soğuk hava Bursa'da etkili oluyor. MGM, hafta başından itibaren soğuk ve puslu bir havanın etkili olacağı Bursa için hava tahminlerini açıkladı. Buna göre; Pazartesi gününden perşembeye kadar puslu ve sisli bir havanın etkili olması beklenen Bursa'da perşembe gününden sonra yağışlı bir hava etkili olacak.

ESKİŞEHİR HAVA DURUMU

Yurdun büyük bir kesiminde etkili olan soğuk hava Eskişehir'in birçok ilçesinde de etkili oluyor. Geçtiğimiz hafta kar yağışının etkisi altında olan Eskişehir'de yeni hafta ile birlikte sisli bir hava görülecek. Sıcaklıkların -2 dereceye kadar düşmesi beklenirken cuma gününden itibaren kar yağışının gelmesi bekleniyor.

ERZURUM HAVA DURUMU

Yılın büyük bir bölümünü soğuk ve kar yağışı altında geçiren Erzurum'da sıcaklıklar -11 dereceye kadar gerilerken MGM'den don olaylarına karşı dikkatli olması yönünde uyarılar yapıldı. Erzurum'un birçok ilçesin kar yağışı etkili olurken yeni hafta ile birlikte merkezde yer yer kar yağışı görülmesi beklenirken çoğunlukla sisli bir havanın hakim olması bekleniyor.

ÇANAKKALE HAVA DURUMU

MGM'den yapılan son dakika açıklamasına göre; Çanakkale'de pazartesi gününden itibaren parçalı bulutlu bir havanın görülmesi beklenirken sıcaklıkların ise 4-5 derece aralığında seyretmesi bekleniyor.

KONYA HAVA DURUMU

Soğuğun en çok hissedildiği illerden biri olan Konya'da hafta sonuna doğru kar yağışının etkili olması beklenirken pazartesi, salı ve çarşamba günlerinde ise dondurucu soğuğun etkili olması bekleniyor. Konya'da sıcaklıkların -2 derecelerine kadar ineceği yönünde açıklama geldi.

KAYSERİ HAVA DURUMU

Kayseri'de son iki haftadır etkili olan kar yağışlarının ardından dondurucu soğukların etkili olması beklenirken sıcaklıkların -2 derecelerine kadar inmesi bekleniyor. Perşembe günün ise Kayseri'de kar yağışının geri döneceği bildirildi.

SAMSUN HAVA DURUMU

Yurdun büyük bir kesimini etkisi altına alan soğuk hava Samsun'da yağmurla birlikte etkili olurken pazartesi günün sıcaklıkların 6-8 derece aralığında görülmesi bekleniyor.