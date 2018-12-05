Meteoroloji'den Uyarı

Meteoroloji, Hakkari
için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Hakkari'de kuvvetli olmak üzere yağmur
ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile sis ve yer yer pus hadisesi görüleceği beklenen bölgede, hava sıcaklıklarının 2-4 derece artacağı öngörülüyor.
Rüzgarın güneyli ve doğulu yönlerden hafif, zamanla orta kuvvette, Hakkari ve çevrelerinde güney ve güneydoğu yönlerden yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
En düşük hava sıcaklığı Bitlis
'te 0, Muş
'ta 1, sıfırın altında olmak üzere Van
'da 1, Hakkari'de 4 derece ölçüldü.
Günün en yüksek sıcaklığı Van'da 9, Bitlis'de 7, Muş'ta 8, Hakkari'de 3 derece bekleniyor. Van Gölü
'nde havanın çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, rüzgarın güney ve güneydoğudan zaman zaman kuzeydoğudan 2-4, güneyinin 5 kuvvetinde eseceği öngörülüyor.
Bölge genelinde beklenen yağışların bugün akşam saatlerine kadar Hakkari'de kuvvetli yağmur ve sağanak, 2000 metre üzeri rakımlı yerlerinde ise yoğun kar şeklinde olacağı tahmin edildiğinden, muhtemel ani sel, su baskını
ve yüksek yerlerde kuvvetli rüzgarla birlikte kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Sabah,Van,Hakkari
05 Aralık 2018 Çarşamba 09:56