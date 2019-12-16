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Meteoroloji'den uyarı geldi! Sabah ve gece saatlerinde sis olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika uyarıya göre; sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

16.12.2019 07:53 | Son Güncelleme: 16.12.2019 08:08

16 2019 Pazartesi günü için Meteoroloji'den hava durumu uyarısı geldi. Yapılan uyarıya göre; ile iç ve doğu kesimlerde pus ve sis olacağı bildirildi.

Ülke genelinde kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, Marmara bölgesinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

HAVALAR ISINIYOR

Meteoroloji'den aktarılan son dakika haberine göre hafta başından itibaren ülke genelinde sıcaklıklar yükselecek.

Meteoroloji açıkladı! Hafta başından itibaren sıcaklıklar artacakMeteoroloji açıkladı! Hafta başından itibaren sıcaklıklar artacak

Meteoroloji'den uyarı geldi! Sabah ve gece saatlerinde sis olacak

Marmara, Aralık, Güncel


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